Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çeyiz Hesabı Ödemeleri İçin Bankalara...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları hesaplarının bulunduğu bankalara yapabileceklerini kaydetti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:11 Kaynak: İHA
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