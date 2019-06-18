Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "55 ilacı daha geri ödeme listesine...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "55 ilacı daha geri ödeme listesine...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Zehra Zümrüt Selçuk, Politika
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