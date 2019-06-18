Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Geri ödeme listesindeki toplam ilaç...
41 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 554 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
: "Geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 554 oldu." - ANKARA
Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
Başakşehir'de dehşet! Önce karısını öldürdü sonra intihara teşebbüs etti
Bakanlık 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi