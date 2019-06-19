Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
: " (Diyadin
ve Araklı
ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, ASDEP
ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız."
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