Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel...

13 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: " (Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:18 Kaynak: AA
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