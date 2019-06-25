Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma...
47 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4...
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı. - ANKARA
2 üniversite öğrencisinin taciz zanlısı: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım
Üniversite öğrencileri için Sosyal Çalışma Programı başvuruları bugün başladı
Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu
İstanbul seçimlerinin ardından Kadir Topbaş, sessizliğini bozdu!