Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2007-2018 yılları arasında OECD ve...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2007-2018 yılları arasında 28 AB ülkesinde genç istihdamı toplamda 3,6 milyon azaldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2007-2018 yılları arasında 28 AB ülkesinde genç istihdamı toplamda 3,6 milyon azaldı. Aynı dönemde Türkiye'de ise, 622 bin gencimizi istihdama kazandırdık. Böylece, gençlere istihdam oluşturma noktasında, hem OECD hem de AB ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldik" dedi.



MEB Şura salonunda gerçekleştirilen 'Sosyal Çalışma Programı Merkezi Elektronik Kura Sistemi' programı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla İŞKUR ortaklığında düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu hizmetlerine katılmaları bir yandan da sosyal sorumluluklarını yerine getirilmeleri için hazırlanan programa başvuran öğrencilerin kura yoluyla staj yeri atamaları yapıldı.



Türkiye'nin beşeri gücünün dünyanın diğer pek çok ülkesinden daha üstün olduğunu vurgulayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ""Beşeri sermaye söz konusu olduğunda, güçlü bir kaynağa sahibiz. 32 milyondan fazla bir iş gücümüz var; tek başına bu sayı dünyadaki 175 ülkenin nüfusundan daha fazla. 82 milyonun yüzde 40'ı 24 yaş altı gençlerimizden oluşmakta. Yani gençlerimiz için yapılan her yatırım, aslında ülkemizin yarınlarına yapılıyor. Bu nedenle; 21'inci yüzyılın güçlü Türkiye'sini inşa edebilmek için gençlerimizin mezuniyet sonrasına daha hazır ve daha donanımlı olmalarını sağlamak temel önceliklerimiz arasında. Çünkü iyi yetişmiş bir gençliği çalışma hayatımızın parlak geleceği olarak görmekteyiz. Bu bilinçle; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bugüne kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İstihdamı hem nicelik hem de nitelik olarak artırmak adına; pek çok politika ve projeyi kararlılıkla hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.



Yapılan çalışmalardan da kısaca bahseden Selçuk, "Staj yapan, mesleki eğitim gören çırak ve öğrencilere ücret desteği sağlıyoruz. Fen ve mühendislik bilimlerinde eğitim alan son sınıf üniversite öğrencilerimize; Teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim alması durumunda ücret desteği veriyoruz. Teşviklerimizde de gençlere özel düzenlemeler getirdik. Prim ve vergilerin tamamını ödediğimiz 'İlave İstihdam Teşvikimizden' yararlanma süresini, gençlerimiz için 18 aya çıkardık. Bunun yanı sıra 2020 yılı sonuna kadar gençlerin istihdam edilmesi durumunda sosyal güvenlik primi işveren payını 24 ila 54 ay arasında karşılamaktayız. İş gücü piyasasına dair kat ettiğimiz mesafeyi; hem kendi verilerimiz, hem de uluslararası kuruluş verilerinde çok net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.



"AB ve OECD'de Türkiye birinci sırada"



Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) genç istihdam verileri hakkında da bilgi veren Selçuk, Türkiye'nin genç istihdam oluşturma aşamasında AB ve OECD verilerinde birinci sırada olduğunu söyledi. Selçuk, "Sizlerle dikkat çekici bir istatistik paylaşmak istiyorum: 2007-2018 yılları arasında 28 AB ülkesinde genç istihdamı toplamda 3,6 milyon azaldı. Aynı dönemde Türkiye'de ise, 622 bin gencimizi istihdama kazandırdık. Böylece, gençlere istihdam oluşturma noktasında, hem OECD hem de AB ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldik. Benzer başarıyı üniversite mezunlarımızda da gösteriyoruz. 2007-2018 döneminde Türkiye, Yükseköğretim mezunu iş gücünü ve istihdamını en fazla artıran ülkelerden biri oldu. 2007'de 3,1 milyon olan üniversite mezunu iş gücümüz; 2018'de 7,6 milyona; 2,9 milyon olan üniversite mezunu istihdamımız; 6,7 milyona çıktı. 2002'de yalnızca 24 bin kişi olan özel sektör işe yerleştirme sayımızı; 2018 itibarıyla 50 kat artırarak 1 milyon 240 bine çıkardık. Bu sayının; yüzde 35'ini gençlerin ve yüzde 17'sini üniversite mezunlarının oluşturması bizler için büyük bir iftihar vesilesi. 2002'de özel sektörde işe yerleştirilen Genç sayısı sadece 4 bin 100 kişiydi. Uyguladığımız destek politikalarıyla bu rakam, 2018'de 105 katlık bir artış sağlayarak 430 bine gence ulaştı. Bu senenin ilk 5 ayında ise özel sektörde toplam işe yerleştirme sayımız; geçen yılın aynı önemine kıyasla yüzde 30 artarak 570 bine ulaşmış durumda" açıklamasında bulundu.



"Gençleri okul sıralarındayken iş hayatıyla tanıştırıyoruz"



Dünyada çok hızlı bir teknolojik dönüşüm yaşandığını ifade eden Selçuk, "Hepimizin şahit olduğu üzere, dünyada çok hızlı bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. Bunun da istihdam piyasaları üzerindeki etkilerini göz ardı etmeden fırsatları ve riskleri en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Bunun için özellikle insan merkezli politikalar geliştirmeye odaklanıyoruz. İş gücümüzün mesleki niteliklerini ve iş tecrübesini artırıp, daha iyi şartlarda istihdamını desteklemek maksadıyla aktif iş gücü piyasası programlarımızı etkin şekilde uygulamaya devam etmekteyiz. 2002 yılında sadece bin 500 kişi olan aktif iş gücü piyasası programlarımızın yararlanıcı sayısını, 2018 yılında yarım milyon kişiye çıkarmış durumdayız. Diğer taraftan, okuldan işe geçişte gençlerimizin karşılaştığı en büyük sorun olan iş tecrübesi eksikliğini de işbaşı eğitim programlarımızla aşıyoruz. Bu programla gençlerin okul sıralarındayken iş hayatı ile tanışmalarını sağlıyoruz. ve gençlerin öz güvenini ve iş yapma kapasitesini geliştiriyoruz" dedi.



"İş verenler sadece diplomaya bakmıyor"



Üniversite mezuniyeti akabinde başvurulan işlerde iş yeri sahibinin sadece diplomaya değil dijital ve sosyal becerilere de baktığını söyleyen Selçuk, gençlerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Selçuk, "Biliyorsunuz, artık işverenler işe alımlarda sadece diplomaya bakmıyor, dijital ve sosyal becerilere de yatırım yapmamız gerekiyor. Gençlerimizin bu becerilere sahip olması için en önemli adım, İş gücü piyasasıyla buluşmaları ve sosyal alanlara adapte olmalarının sağlanması. İşte bugün, burada, bu anlayışla hazırlanan bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz; gençlerimizle buluşturuyoruz. Gençlere yönelik programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın İcraat Programları içinde yer alan sosyal çalışma programı gençlerimize çalışma disiplini kazandırmak hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedefliyor. Bu yılın başından itibaren 81 ildeki üniversitelerimizde 137 Kariyer Günü düzenledik ve 83 bini aşkın öğrencimize bu program hakkında bilgi verdik. ABD, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde 'yaz çalışma programları' adı altında örnekleri olan bu yeni programımızı; Gençlerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarladık ve ülkemize özgü yeni bir model olarak gençlerimize sunmaktayız. Bu sene ilk defa düzenlediğimiz bu programı, sizlerden ve kurumlarımızdan gelecek geri bildirimler ışığında gelecek sene daha da zenginleşeceğine inanmaktayız. Amacımız daha fazla gencimizin bu programdan yararlanmasını sağlamak. Sosyal Çalışma Programlarıyla; Doğanın ve kültürel mirasımızın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler. Sosyal çalışma programlarımızı öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını olumsuz etkilememesi için Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları ile sınırlı tuttuk. Kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek" şeklinde konuştu.



Başvurulan staj programı dahilinde staj hakkı kazanan gençlere günlük ödeme de yapılacağının altını çizen Selçuk, bu ücretin günlük 67 lira olacağını sözlerine ekledi. Selçuk, "Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız. Böylece gençlerimiz, çalışma hayatına da çok erken bir dönemde, henüz üniversite yıllarında sigortalı olarak adım atmış olacaklar. Bildiğiniz gibi programın başvuruları geçtiğimiz hafta Cuma günü kapandı. Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Beklentimizin çok üzerinde bir taleple karşılaştık 200 bini aşkın başvuru aldık. İnşallah bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kura ile yerleştireceğiz. Tabi şu noktayı vurgulamakta fayda var: Bu programların başarıya ulaşmasında en önemli rol; uygulayıcı ve ortak konumunda olan bakanlıklarımıza ve illerdeki teşkilatlarına düşüyor. Bugün aslında hep birlikte gençlere bir çağrıda bulunuyoruz, 'Bu yaz işiniz iş' diyoruz" ifadelerini kullandı.



Programa; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Selçuk: Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin genç merkezi kura ile yerleştirilecek

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