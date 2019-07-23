Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farklarını 25...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farklarını 25...

53 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farklarını 25 Temmuz'da ödeyeceğiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farklarını 25 Temmuz'da ödeyeceğiz." - ANKARA
Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
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