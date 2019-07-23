Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farklarını 25...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farklarını 25 Temmuz'da ödeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
: "Emeklilerimize maaş farklarını 25 Temmuz'da ödeyeceğiz." - ANKARA
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