Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat...
Son Dakika Ekonomi Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat..., System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
Arınç'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve kurulması beklenen yeni parti ile ilgili açıklama Son dakika! Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 18:58:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]