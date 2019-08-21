Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , memurlara maaş zammına ilişkin saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde basın toplantısı düzenleyecek. - ANKARA

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