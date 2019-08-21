Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammına ilişkin saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:22 Kaynak: İHA
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