Son Dakika Haberleri: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Üniversite hastanelerimizin daha...
Son Dakika Politika Haber

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Üniversite hastanelerimizin daha...

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Üniversite hastanelerimizin daha etkin sağlık - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın
Bakan Selçuk: Üniversite hastanelerine 450 milyon liralık ek ödeme yapacağız İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 16:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Üniversite hastanelerimizin daha...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]