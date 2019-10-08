Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malulleri ve...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor. Bu yardımdan 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak" dedi. - ANKARA
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