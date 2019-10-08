Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malulleri ve...
Son Dakika Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Şehit, harp ve vazife malulleri ve...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malulleri ve...

30 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı bugün ödeniyor. Bu yardımdan 19 bin 462 kişi yararlanacak. Toplamda 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacak" dedi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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