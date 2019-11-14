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Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin...

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "SGK, 2018'de 8,3 milyon kişinin diyabet tedavisi masrafını karşıladı. Diyabete sağlanan sağlık sigortacılığı hizmeti 4,4 milyar liraya ulaştı."

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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