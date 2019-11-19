Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin...
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'En az on analiz yaptık. Hiçbirinin... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin...
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