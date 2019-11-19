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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil."
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "En az on analiz yaptık. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." - ANKARA
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