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Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, İşçi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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