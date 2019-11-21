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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." - ANKARA
Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı