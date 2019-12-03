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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aralık ayının son haftasında...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz." - ANKARA
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