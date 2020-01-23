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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farkını bugün...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farkını bugün itibarıyla ödemeye başladık.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farkını bugün itibarıyla ödemeye başladık." - ANKARA
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