Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farkını bugün... - Son Dakika
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Emeklilerimize maaş farkını bugün... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farkını bugün...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farkını bugün itibarıyla ödemeye başladık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimize maaş farkını bugün itibarıyla ödemeye başladık." - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
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