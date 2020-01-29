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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi. - ELAZIĞ
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