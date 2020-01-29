Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi. - ELAZIĞ