Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi. - ELAZIĞ

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
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