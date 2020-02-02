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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL daha kaynak aktaracağız." Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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