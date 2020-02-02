Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL daha kaynak aktaracağız."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon TL daha kaynak aktaracağız." - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:13 Kaynak: İHA
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