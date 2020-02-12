Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu... - Son Dakika

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Bakan Selçuk, bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. - ANKARA
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