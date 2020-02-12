Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu..., System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Bakan Selçuk, bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, KPSS, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
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