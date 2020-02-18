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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "10. Uluslararası İş Sağlığı ve...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul'da gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbul'da gerçekleşecek." - ANKARA
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