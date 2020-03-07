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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu görevlileri sendikalarının 1,7 milyon üyesinden yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2019 itibarıyla ülkemizdeki kamu görevlileri sendikalarının 1,7 milyon üyesinden yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu görüyoruz. Toplu sözleşme masasında daha çok kadın görmek istiyorum." - ANKARA
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