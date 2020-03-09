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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz" dedi. - ANKARA
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