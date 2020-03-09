Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Genç istihdamı için 17 milyon euro... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz" dedi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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