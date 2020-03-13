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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020...
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:23 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." - ANKARA
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