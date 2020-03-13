Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip... - Son Dakika Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk :

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu

Son Dakika Haberleri
00:54 ABD borsası ralli yaptı
00:04 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durdurulacak
23:59 S&P'den Euro bölgesi resesyon uyarısı
23:59 Kanada Merkez Bankası faiz indirdi
23:48 New York borsası Trump'ın açıklamalarının ardından ralli yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]