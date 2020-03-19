Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı huzurevlerinde alınan yeni tip korona virüs tedbirlerinin bir kademe daha yükseltildiğini belirterek, bu çerçevede yaşlıların kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini, personelin de huzurevine...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı..., System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 bin 329 yaşlının kaldığı huzurevlerinde alınan yeni tip korona virüs tedbirlerinin bir kademe daha yükseltildiğini belirterek, bu çerçevede yaşlıların kapsamlı sağlık taramalarından geçirileceğini, personelin de huzurevine girişlerde ateş ve solunum takibinin yapılacağını bildirdi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:36 Kaynak: İHA

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