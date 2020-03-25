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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı" notunu düşerek en düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı" notunu düşerek en düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu açıkladı - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
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