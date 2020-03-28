Son Dakika › 3. Sayfa › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı...
12 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir