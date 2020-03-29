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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında veriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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