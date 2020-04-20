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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"3 milyonu aşkın sigortalımız için 270...
17 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:51 Kaynak: İHA
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