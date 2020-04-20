Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"3 milyonu aşkın sigortalımız için 270... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,'3 milyonu aşkın sigortalımız için 270... - Son Dakika Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"3 milyonu aşkın sigortalımız için 270...

17 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu" dedi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:51 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"3 milyonu aşkın sigortalımız için 270... - Son Dakika
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