Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:01 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı