Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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