Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli istihdamının arttığına dikkat çekerek, "2002 yılından 2020 Nisan ayı sonuna kadar 402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik. Hep dediğimiz gibi; hayaller engelsizdir. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; daha da fazla engellimizin istihdama katılması" dedi. - ANKARA