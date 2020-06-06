Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktararak bu yıl itibariyle Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısının 123'e ulaştığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüzlü bakım alanında tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktararak bu yıl itibariyle Gündüzlü Bakım Merkezlerinin sayısının 123'e ulaştığını açıkladı. Selçuk, normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'dan itibaren 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin faaliyete geçeceğini duyurdu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 10:16 Kaynak: İHA
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