Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 10:17 Kaynak: AA
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