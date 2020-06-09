Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için..., System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için... - Son Dakika Ekonomi

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