Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için hazırlık yapan öğrencilere ve iş arayanlara, İş Kulüplerinde online eğitim verdiklerini açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:17 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işgücü piyasasına katılmak için... - Son Dakika Ekonomi
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