Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Hendek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:22 Kaynak: İHA
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