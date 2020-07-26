Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:24

Kaynak: İHA

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