Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:32
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret... - Son Dakika Ekonomi
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