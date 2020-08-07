Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:23
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 'Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret... - Son Dakika Ekonomi
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