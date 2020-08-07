Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:23

Kaynak: İHA

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