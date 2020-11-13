Bakan Selçuk: "İş güvenliği uzman sayımız 165 bini aştı" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "İş güvenliği uzman sayımız 165 bini aştı"

13.11.2020 10:54
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belgelendirilen iş güvenliği uzman sayının 165 bini aştığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belgelendirilen iş güvenliği uzman sayının 165 bini aştığını açıkladı.

Tek bir çalışanın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı bir çalışma hayatını hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda işverenlere rehberlik edecek kişi ve kurumların yetkilendirilmeye devam edildiğini bildirdi. Bakan Selçuk, 208 bin 238 iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile 2 bin 447 ortak sağlık ve güvenlik birimininin iş yerlerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal faktörlerden kaynaklı tehlikeleri tanımlayarak risk değerlendirmesi yapmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek, rehberlik hizmeti vermek üzere yetkilendirildiğini bildirdi.

2013 yılında bin 57 olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi sayısını yüzde 137 artışla 2020 yılında 2 bin 447'ye yükselttiklerini kaydeden Selçuk, buna ek olarak belgelendirilen iş yeri hekimi sayısının da 17 binden yaklaşık 43 bine ulaştığını açıkladı.

PANDEMİ SÜRECİNDE 24 AYRI REHBER HAZIRLANDI

Bakanlık olarak pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Salgınla mücadelede özellikle ön safta bulunan sağlık çalışanlarına güvenli kişisel koruyucu donanımların ulaştırılabilmesi için solunum koruyucu maske testleri yaptırdık. Covid-19 sürecinde ön planda olan maske, tulum vb. ürünler hakkında ulaşan şikayet ve ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirdik. Teknik düzenlemesine uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımların seçimi ve kullanımına yönelik detaylı bilgilendirmeleri başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaştık" açıklamasında bulundu.

Yürütülen çalışmaların bilimsel açıdan desteklenmesi amacıyla üniversitelerde akademisyenlerden oluşan bir ekiple de çalıştıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "24 farklı rehber ve doküman hazırladık. Çalışmalarımızın sahada etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sosyal paydaşlarımızla toplantılar yaparak, işbirliklerinin canlı kalmasını sağladık" diye konuştu.

"ULUSAL VE ULUSLARARASI PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş birliklerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde artırdıklarının altını çizen Bakan Selçuk, "İş sağlığı ve güvenliği çalışma hayatının en önemli unsurları arasında yer alıyor. Yaşamakta olduğumuz salgın süreci bu konunun iş yerlerinde ne kadar önemli olduğunu tüm kamuoyuna bir kez daha gösterdi. Bu kapsamda Bakanlık olarak başta işçi, işveren ve memur konfederasyonlarımız olmak üzere çalışma hayatımızın tüm tarafları ile sürekli iletişim halinde kalmak suretiyle kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, ülke içerisindeki paydaşların yanı sıra AB ülkeleri, G20 ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ve birçok uluslararası kuruluşla da işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bakan Selçuk, bu kapsamda Avrupa İSG haftasında çevrimiçi bir etkinlik düzenleyerek, işverenlere, çalışanlara ve sektörde görev yapan yaklaşık 45 bin İSG profesyoneline yönelik eğitim verildiğini açıkladı.

(Ali Nargüner/İHA)

Bakan Selçuk: İş güvenliği uzman sayımız 165 bini aştı
Bakan Selçuk: İş güvenliği uzman sayımız 165 bini aştı

Zehra Zümrüt Selçuk, İş Güvenliği, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: 'İş güvenliği uzman sayımız 165 bini aştı' - Son Dakika Ekonomi


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