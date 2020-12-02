Bakan Selçuk: İşini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65 bin TL'ye kadar destek vermeye başladık

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65 bin TL'ye kadar destek vermeye başladık. Bu kapsamda şimdiye kadar 130 milyon TL hibe desteği verdik" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda atılan adımlar kapsamında kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdiklerini ve engelli kontenjanlarında doluluk oranının yüzde 90'lara kadar çıktığını belirtti. İstihdam politikalarıyla 2002 yılından bugüne kadar 406 bin engelliyi iş hayatıyla buluşturduklarını belirten Selçuk, "51 ilde 72 birimde hizmet sunduğumuz Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de engellilerimizin sürdürülebilir istihdamlarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2002 yılsonu itibariyle memur olarak istihdam edilen engelli sayısı 5 bin 777 iken; 2020 yılında 57 bini aştı" dedi.