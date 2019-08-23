Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale'deki cinayet için harekete geçti
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale'deki cinayet için harekete geçti

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Kırıkkale'de bir kadının boşandığı eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahil olunması için dilekçe verildiği, iki hukuk müşavirinin görevlendirildiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale'deki cinayet için harekete geçti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Kırıkkale'de bir kadının boşandığı eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamasına müdahil olunması için dilekçe verildiği, iki hukuk müşavirinin görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırıkkale'de yaşanan cinayete yönelik sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatıldı.

Cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin olaya müdahil olduğu aktarılan açıklamada, saldırıya tanık olan çocuğun ise yakınlarının yanında olduğu, bakanlık psikologlarının gözetiminde bulunduğu bildirildi.

Çocuğun ve ailenin durumunun olayın yaşandığı andan itibaren takip edildiği belirtilen açıklamada, "Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup konu ile ilgili iki hukuk müşaviri görevlendirilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, olaya ilişkin görüntülerin paylaşılmamasına yönelik duyarlılık beklendiği, yargı sürecinin ve çocuğun psikolojik, sosyal durumunun takipçisi olunduğu kaydedildi.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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