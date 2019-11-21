Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına KPSS sonuçlarına göre yerleştirme yapmak üzere tercihler başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 27 Kasım'a kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2019/6 tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.