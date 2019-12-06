Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2019/6) sonuçlarına göre yapılan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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