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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2019/6) sonuçlarına göre yapılan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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