Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs bilgilendirme rehberi hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs bilgilendirme rehberi hazırladı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs bilgilendirme rehberi hazırladı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kuruluş bakımındaki çocukları koronavirüs hakkında doğru bilgilendirmek, çocukların bu hastalığa ilişkin korku ve endişelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve illerde hizmetlerin yürütülme esaslarına ilişkin bilgi vermek amacıyla...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs bilgilendirme rehberi hazırladı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kuruluş bakımındaki çocukları koronavirüs hakkında doğru bilgilendirmek, çocukların bu hastalığa ilişkin korku ve endişelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve illerde hizmetlerin yürütülme esaslarına ilişkin bilgi vermek amacıyla rehber hazırladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan bilgilendirme rehberi hakkında bilgi verdi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan rehberde, mevcut durumla ilgili çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği, virüs belirtisi olması halinde yapılacak maddeler, Acil Eylem Planı hazırlanması gibi pek çok alanda önemli konuya yer verildiğini kaydeden Selçuk, rehberde "Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler", "Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Hizmeti Alanında Alınacak Tedbirler", "Sosyal Ekonomik Destek Birimlerinde Alınacak Tedbirler" gibi bölümlerin yer aldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, tüm çalışanların ve çocukların koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmesi, kuruluşlarda çalışan personelin düzenli sağlık taramalarının ve kontrollerinin yapılması, risk görülen çalışanlarla çocukların temas etmesinin engellenmesi ve bu durumda olan kişilerin hastaneye sevk edilmesi gibi konuların da rehberde yer aldığını aktardı.

Çocuklara ilişkin alınan önleyici tedbirler

Açıklamaya göre, rehberin "Bakım Kuruluşlarında Alınacak Önleyici Tedbirler" bölümünde, çocuklara ilişkin alınan önleyici tedbirler şöyle sıralandı:

" - Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimlerine ilk defa gelen çocukların 14 gün süreyle izolasyon kurallarına uygun şekilde konaklatılması sağlanacak.

Yaş, algı düzeyi, engel durumu, gelişim özellikleri gibi durumlarına uygun olarak tüm çocuklara koronavirüse karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapılacak, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verilecek.

Kuruluşa yapılacak ziyaretlere ve çocukların kuruluştan ayrılmalarına izin verilmeyecek.

Çocukların, koronavirus ile ilgili televizyon, radyo gibi yayınlara maruz kalmamalarına özen gösterilecek.

Her bir çocuk için EBA sistemine giriş için uzaktan eğitim şifreleri alınarak, uzaktan eğitime devam edilmesi sağlanacak.

Boş zamanlarda kuruluş ortamında daha kaliteli zaman geçirmeleri açısından, çocuklara zeka oyunları veya fiziksel egzersizler yaptırılacak."

-Evlat edinme ve koruyucu aile hizmeti alanındaki tedbirler

Rehberdeki, evlat edinme ve koruyucu aile hizmeti alanında alınacak tedbirler kapsamında ise koruyucu ailelerin periyodik olarak yenilemeleri gereken sağlık raporları ileri bir tarihte talep edilecek.

Evlat edinme hizmetinde, acil durum olması halinde, meslek elemanı tarafından hane ziyaretinin koruyucu maske kullanılarak, hijyen ve temas hususlarına dikkat edilerek ve mümkün olduğu ölçüde kısa tutularak gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Rehberde, Sosyal Ekonomik Destek Birimlerinde alınması gereken tedbirler arasında da "müracaatçıların, şahsen başvuru yerine e-devlet üzerinden başvuru yapmaya teşvik edilmesi", "acil vakalar ile değerlendirilmesi zorunlu görülen vakalar için yapılacak sosyal incelemelerde, mesleki personelin koruyucu maske, eldiven kullanarak hane ziyaretlerini yapması, görüşmelerin mümkün olduğu ölçüde açık ortamda gerçekleştirilmesinin sağlanması" sıralandı.

Rehberde, sürekli sağlık kuruluşlarıyla irtibat halinde olunması ve riskli durumlarda sağlık birimlerinin yönlendirmelerine uygun hareket edilmesi gerektiği de vurgulandı.

Değerli Taş, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti Açıklaması
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ligler yeniden başlar veya iptal edilebilir         
15:48
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi         
15:32
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:55:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs bilgilendirme rehberi hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]