Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 5 bin personele afet sonrası "psikososyal destek" eğitimi verdi - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet ve acil durumlarda vatandaşların imdadına koşan psikososyal destek ekiplerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve etkinliğini artırmak amacıyla yaklaşık 5 bin personele eğitim verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetini ülkenin her yerinde aynı nitelikte sunmayı amaçlayan Bakanlık, bu alanda çalışan personelin mesleki bilgi ve becerisini artıracak Psikososyal Destek Eğitim Programları'na devam ediyor.

Afet sonrası birey ve toplumun verdiği tepkiler, yas süreci, travma, psikososyal müdahale, psikolojik ilk yardım, toplum katılımı ve toplumu harekete geçirme, incinebilir gruplarla çalışma, çocuk koruma ve katılımı, çocuk ve ergenlerde psikososyal müdahale gibi konularda kapsamlı eğitimler ve farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü program, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle sürdürülüyor.

Bakanlığın verilerine göre, 2019'dan itibaren yaklaşık 5 bin personel, bu program kapsamında eğitime tabi tutuldu.

Afet anında müdahalede bulunacak ekiplerin sayısı yetiştirilen eğitmenlerle artırılıyor

Öte yandan Bakanlık, psikososyal destek ekiplerinin sayısını artırmak, eğitim programının yaygınlaştırılmasını sağlamak için kendi eğiticilerini de yetiştiriyor.

Bu amaçla bir süredir 4 aşamalı "Eğitici Yetiştirme Programı" da uygulanıyor. Programın birinci aşamasında katılımcılara, 16 modülden oluşan "Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitimi"nin tamamına hakim olacakları bir eğitim veriliyor.

İkinci aşama olan ileri düzey müdahale eğitimleri ise travma odaklı çalışma becerileri geliştirme üzerinde ilerliyor. Katılımcılar bu aşamada yetişkin, çocuk ve ergenlerde psikolojik tepkiler ve aşamaları, afet sonrası birey ve toplumun verdiği tepkiler, yas süreci gibi konularda kapsamlı eğitimden geçiriliyor.

Üçüncü aşamada katılımcıların kapasitelerini etkin biçimde kullanabilmelerini sağlayacak, yetişkin eğitimi teorisi ve becerileri üzerine eğitimler verilirken, "süpervizyon eğitimi" olarak adlandırılan dördüncü aşamada ise katılımcıların eğitimci olma becerileri değerlendiriliyor.

Personel, bu program boyunca uzman eğiticiler tarafından izleniyor, sunum becerisiyle birlikte modüllerin teorik bilgisine ne derecede hakim olduklarına bakılıyor. Programda katılımcılar, belirlenen bir uzmanlık alanında sunum yapıyorlar.

Dört aşamalı programı başarıyla tamamlayıp Psikososyal Destek Eğiticisi olmaya hak kazananlar, bulundukları il veya yakın illerde eğitimler düzenlemeye başlıyor.