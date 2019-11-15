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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir. Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız. " - ANKARA
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