Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde... - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri belirledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, COVID-19 Pandemisi nedeniyle 22 Mart tarihinde başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri belirledi. - ANKARA
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2.06.2020 16:25:18. #1.13#
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