Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ergen Rehberi" hazırlayacak - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Ergen Rehberi" hazırlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan çocuklar ve aileler için "Ergen rehberi" hazırlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan çocuklar ve aileler için "Ergen rehberi" hazırlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, içerik çalışmaları devam eden rehber çalışmasıyla başta bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklar ve aileler olmak üzere ergenlik sorunlarıyla karşılaşan tüm ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ergenlik dönemindeki çocuklarda diğerlerine göre daha hızlı fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler meydana geldiğini hatırlattı.

Ergenlikte olan çocukların yaşadığı sürecin daha hassas ve karmaşık olduğunu vurgulayan Selçuk, "Hazırladığımız çalışmayla ailelere bu gelişim döneminde destek vermek, onlara rehberlik ederek bu dönemin en ideal şekilde geçirilmesini sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ergen Rehberi'nin koruyucu ailelere sunulan diğer eğitimlerin içinde ayrı bir modül olacağı bilgisini veren Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu çalışma, koruyucu ailelerin, çocuğun kendine özel, farklı gereksinimlerini anlaması noktasında önemli bir başvuru kaynağı olacak, amacımız aileleri çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma noktasında bilinçlendirmek, sorularına cevap bulmak. Koruyucu ailelerimizin donanımını arttırmak, çocuklarımızın daha da sağlıklı bir aile ortamında büyümesini sağlayacak. Çocuklarımızın duyarlı ve sevgi dolu aile ortamlarında büyümesi en büyük arzumuz."

Selçuk, çocukları tehdit eden risklerin çocuğun korunma ihtiyacı oluşmadan fark edilmesinin ve gereken önlemlerin ivedilikle alınmasının önemine değinerek, "Biz bu nedenle hizmetlerimizin koruyucu ve önleyici boyutunu çok önemsiyoruz. Bu bağlamda hazırlayacağımız Ergen Rehberi'nin önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ergenlik Rehberi'nin ekim sonunda hazır olması bekleniyor

Koruyucu aileler için geliştirilen ergenlik modülünde, "gelişim", "duygu ve davranışlar" ve "sahip olmam gereken beceriler" gibi konu başlıkları yer alacak.

Rehberde, ergenlik döneminin bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimde meydana getirdiği değişimler hakkında bilgilere de yer verilecek.

Bedensel ve zihinsel değişimlerin, duygu ve davranışlar üzerindeki etkisi konusunda bilgilerin yer alacağı Ergenlik Rehberi'nin ekim sonunda hazır olması bekleniyor.

Zehra Zümrüt Selçuk, Koruyucu Aile, Selçuk, İdeal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Ergen Rehberi' hazırlayacak - Son Dakika

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