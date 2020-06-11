Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk normalleşme adımlarını çocuk hizmetleri alanında... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk normalleşme adımlarını çocuk hizmetleri alanında...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk normalleşme adımlarını çocuk hizmetleri alanında attı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk normalleşme adımlarını çocuk hizmetleri alanında attı. Öncelik çocukların aile ve yakınları ile buluşturulmasına verildi. Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:14 Kaynak: İHA
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