Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "iş sağlığı" önlemlerini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'iş sağlığı' önlemlerini artırdı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "iş sağlığı" önlemlerini artırdı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işverenleri ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettiklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işverenleri ve çalışanları bilgilendirmek amacıyla sahadaki tüm uzmanları, iş yeri hekimi ve iş yeri hemşirelerini seferber ettiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma hayatında yeni tedbirler aldıklarını kaydetti.

İşveren ve çalışanların iş yerlerinde hassasiyet göstermeleri gereken konularda hazırladıkları afişleri, çalışma hayatının tüm taraflarıyla paylaştıklarını belirten Bakan Selçuk, bunları başta işveren ve işçi konfederasyonları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına ilettiklerini, Bakanlığın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınladıklarını aktardı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün koronavirüsle mücadele kapsamında çalışanlara eğitim verdiğini de belirten Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımızca yetkilendirdiğimiz 2 bin 446 ortak sağlık ve güvenlik birimimizle sahadaki 44 bin 986 iş sağlığı güvenliği uzmanı, koronavirüsten korunma ve hijyen tedbirleri hakkında eğitim vermeye başladı. Uzman ekipler sahada bilgilendirme yapmaya devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Yazılı açıklamada, ayrıca işveren ve çalışanlarla ilgili şu uyarılara yer verildi:

"İş yerlerinde başta Sağlık Bilim Kurulunun ve Bakanlığın aldığı kararlara uyulmalı.

İşveren ve çalışanlar, hijyene dikkat etmeli, özellikle ellerini belirli aralıklarla su ve sabunla yıkamalı, yüz bölgesinden ellerini uzak tutmalı,

Ortak kullanım alanları, araçlar, cihaz ve ekipmanlar sıklıkla temizlenmeli, işyeri ortamı sık sık havalandırılmalı.

Yakın temastan kaçınılmalı, öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burnu tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı.

İşverenler, çalışanları virüsten koruyacak tedbirlere ilişkin gerekli malzeme ve ekipmanları temin etmeli."

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:36 Kaynak: AA

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