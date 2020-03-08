Son Dakika › Güncel › Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video - Son Dakika
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video
25 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:58 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. " Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı. - İSTANBUL
Son Dakika Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı