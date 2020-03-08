Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video

25 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. " Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı. - İSTANBUL

Türkiye, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:58 Kaynak: İHA
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