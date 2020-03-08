Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. " Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı.

(İHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video

Türkiye, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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