Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video - Son Dakika

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. " Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı.
(İHA)
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